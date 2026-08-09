Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение «Динамо» Мх в сезоне РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Махачкалинская команда уступила московскому «Динамо» (1:3).

«Не хватило забить мячей. У нас было достаточно моментов при счёте 0:0, чтобы их реализовывать. За это нас соперник наказал. Скопинцев такие мячи забивал с правой, Маринкин исполнил. Наверное, поэтому вышел он, а не Глебов. У нас были моменты, а у соперников — нет. Если бы реализовали и повели, в обороне было бы полегче», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Клуб из столицы Дагестана расположился на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.