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Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение «Динамо» Мх в сезоне РПЛ

Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение «Динамо» Мх в сезоне РПЛ
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Махачкалинская команда уступила московскому «Динамо» (1:3).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

«Не хватило забить мячей. У нас было достаточно моментов при счёте 0:0, чтобы их реализовывать. За это нас соперник наказал. Скопинцев такие мячи забивал с правой, Маринкин исполнил. Наверное, поэтому вышел он, а не Глебов. У нас были моменты, а у соперников — нет. Если бы реализовали и повели, в обороне было бы полегче», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Клуб из столицы Дагестана расположился на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.

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