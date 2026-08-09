Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение «Динамо» Мх в сезоне РПЛ
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал первое поражение команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Махачкалинская команда уступила московскому «Динамо» (1:3).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77' 2:0 Скопинцев – 79' 2:1 Агаларов – 81' 3:1 Миранчук – 90+3'
«Не хватило забить мячей. У нас было достаточно моментов при счёте 0:0, чтобы их реализовывать. За это нас соперник наказал. Скопинцев такие мячи забивал с правой, Маринкин исполнил. Наверное, поэтому вышел он, а не Глебов. У нас были моменты, а у соперников — нет. Если бы реализовали и повели, в обороне было бы полегче», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Клуб из столицы Дагестана расположился на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.
Комментарии
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