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«Считаю, что Салах достоин большего». Каррагер — о переходе игрока в «Трабзонспор»

«Считаю, что Салах достоин большего». Каррагер — о переходе игрока в «Трабзонспор»
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный телеэксперт Джейми Каррагер признался, что скептически относится к переходу экс-нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Трабзонспор».

«Уровень чемпионата Турции немного низок [для Салаха], на мой взгляд. Разумеется, его требования по зарплате отпугнули некоторые клубы, но я думал, что он сможет их немного снизить, чтобы перейти в команду получше. Например, в «Милан» или «Ювентус», либо ещё куда-то, чтобы играть на «Сан-Сиро», принимать участие в больших матчах и международных турнирах. Турция же немного… Считаю, что Салах достоин большего», — сказал Каррагер в свежем выпуске подкаста Football Ramble.

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