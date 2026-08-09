«Считаю, что Салах достоин большего». Каррагер — о переходе игрока в «Трабзонспор»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный телеэксперт Джейми Каррагер признался, что скептически относится к переходу экс-нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Трабзонспор».

«Уровень чемпионата Турции немного низок [для Салаха], на мой взгляд. Разумеется, его требования по зарплате отпугнули некоторые клубы, но я думал, что он сможет их немного снизить, чтобы перейти в команду получше. Например, в «Милан» или «Ювентус», либо ещё куда-то, чтобы играть на «Сан-Сиро», принимать участие в больших матчах и международных турнирах. Турция же немного… Считаю, что Салах достоин большего», — сказал Каррагер в свежем выпуске подкаста Football Ramble.