«Ливерпуль» — «Монако»: Мика Биерет сравнял счёт на 56-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и «Монако». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард монегасков Мика Биерет сравнял счёт на 56-й минуте. Ранее, на 16-й минуте, счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Александер Исак. На 29-й минуте полузащитник английской команды Флориан Вирц забил второй гол мерсисайдцев. В конце первого тайма на 44-й минуте российский хавбек «Монако» Александр Головин заработал и реализовал пенальти.

В предыдущем матче «Ливерпуль» уступил «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).