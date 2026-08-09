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Паоло Мальдини объяснил своё решение покинуть пост технического директора сборной Италии

Паоло Мальдини объяснил своё решение покинуть пост технического директора сборной Италии
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Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини объяснил своё решение покинуть пост технического директора Федерации футбола Италии (FIGC).

«Первое, что я спросил, когда приехал, было: кто выбирает тренера? Джованни Малаго (президент FIGC. – Прим. «Чемпионата») ответил мне: «Вы [Мальдини и Леонардо] выбираете тренера, а я даю своё согласие». Такова была договорённость. Затем события изменили это. В результате единственным выходом стало уйти в отставку. Вернее, отказаться от подписания четырёхлетнего контракта, который должен был вступить в силу 1 августа», — приводит слова Мальдини Corriere della Sera.

Паоло Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть сборную Италии в конце июля, через 10 дней после назначения. FIGC не утвердила на пост главного тренера национальной команды Андреа Пирло, а наставником сборной стал Роберто Манчини.

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