Паоло Мальдини объяснил своё решение покинуть пост технического директора сборной Италии

Бывший футболист «Милана» Паоло Мальдини объяснил своё решение покинуть пост технического директора Федерации футбола Италии (FIGC).

«Первое, что я спросил, когда приехал, было: кто выбирает тренера? Джованни Малаго (президент FIGC. – Прим. «Чемпионата») ответил мне: «Вы [Мальдини и Леонардо] выбираете тренера, а я даю своё согласие». Такова была договорённость. Затем события изменили это. В результате единственным выходом стало уйти в отставку. Вернее, отказаться от подписания четырёхлетнего контракта, который должен был вступить в силу 1 августа», — приводит слова Мальдини Corriere della Sera.

Паоло Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть сборную Италии в конце июля, через 10 дней после назначения. FIGC не утвердила на пост главного тренера национальной команды Андреа Пирло, а наставником сборной стал Роберто Манчини.