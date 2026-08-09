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Зенит — Родина: Артур Гарибян сравнял счёт на 59-й минуте в матче 3-го тура РПЛ — 2026/2027

«Зенит» — «Родина»: Гарибян сравнял счёт на 59-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков из Москвы. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

На 59-й минуте Артур Гарибян забил ответный мяч. Ранее, на 23-й минуте, Максим Глушенков открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» замыкает турнирную таблицу без набранных очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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