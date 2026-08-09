Мостовой — о хейте Даку от фанатов «Спартака»: те же самые потом побегут обнимать его

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о реакции фанатов красно-белых на переход в команду нападающего Мирлинда Даку.

«За свою карьеру я чего только не видел в адрес футболистов. Болельщики имеют право поддерживать или не делать этого. Футболист тоже живой человек, у него тоже своё право есть. Кому-то нравится, а кому-то — нет. Человек потом выходит и забивает три гола — и те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать его и качать на руках. Даку пришёл — для нашего чемпионата это хорошее усиление.

Надо посмотреть, какая у него будет самоотдача. Угальде и Даку могут забить по 10 голов, и линия полузащиты может забивать по пять мячей. А в нашем чемпионате есть команды, которые все вместе не могут забить 25 голов за сезон. Вот и думайте. Вопрос, кто будет играть основным форвардом. Угальде тоже не захочет всё время сидеть в запасе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, на Евро-2024 Даку после матча между Албанией и Хорватией (2:2) выкрикивал в мегафон оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии. Перед переходом футболиста объединение болельщиков «Спартака» Crazy North выступило против трансфера форварда по политическим причинам.