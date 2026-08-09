«Арсенал» проиграл дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 3:2 праздновала немецкая команда.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий «Боруссии» Самуэле Инасио. На 29-й минуте полузащитник «шмелей» Константинос Карецас увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 54-й минуте хавбек Итан Нванери отыграл один мяч для «Арсенала». На 58-й минуте защитник Жоан Гаду забил третий гол немецкой команды. На 69-й минуте форвард «пушкарей» Виктор Дьёкереш установил окончательный счёт в этой встрече — 3:2 в пользу «Боруссии».

16 августа команда Микеля Артеты встретится с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. 22 августа «Боруссия» сыграет с мюнхенской «Баварией», во встрече определится победитель Суперкубка Германии.