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Максим Глушенков вошёл в топ-4 бомбардиров среди действующих игроков РПЛ

Максим Глушенков вошёл в топ-4 бомбардиров среди действующих игроков РПЛ
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вошёл в топ-4 бомбардиров среди действующих игроков чемпионата России. Это случилось в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Зенит» встречается с московской «Родиной». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков из Москвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

Футболист открыл счёт на 23-й минуте встречи. Этот мяч стал 50-м для Глушенкова в 163 матчах.
Среди действующих игроков РПЛ больше только у форварда «Зенита» Александра Соболева (76 голов в 220 матчах), нападающего «Краснодара» Джона Кордобы (64 гола в 118 матчах) и полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина (54 гола в 308 матчах).

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» замыкает турнирную таблицу без набранных очков.

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