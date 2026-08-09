Максим Глушенков вошёл в топ-4 бомбардиров среди действующих игроков РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вошёл в топ-4 бомбардиров среди действующих игроков чемпионата России. Это случилось в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Зенит» встречается с московской «Родиной». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков из Москвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев.

Футболист открыл счёт на 23-й минуте встречи. Этот мяч стал 50-м для Глушенкова в 163 матчах.

Среди действующих игроков РПЛ больше только у форварда «Зенита» Александра Соболева (76 голов в 220 матчах), нападающего «Краснодара» Джона Кордобы (64 гола в 118 матчах) и полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина (54 гола в 308 матчах).

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» замыкает турнирную таблицу без набранных очков.