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Бруно Гимарайнс: хочу вписать своё имя в историю «Арсенала»

Бруно Гимарайнс: хочу вписать своё имя в историю «Арсенала»
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Новичок «Арсенала» полузащитник Бруно Гимарайнс поделился эмоциями от перехода в лондонскую команду.

«Очень взволнован! Сейчас в моей жизни настал тот момент, когда мне нужен такой вызов. Хочу выиграть трофеи и войти в историю. Думаю, нахожусь в нужном месте для этого. С нетерпением жду начала рабочего процесса.

Умею отдавать точные передачи, много бегаю и играю как боец, никогда не сдаюсь. У меня хорошо получается играть с мячом, я спокоен, хладнокровен, и иногда могу забивать голы, так что надеюсь, что смогу сделать всех здесь очень-очень счастливыми.

То, чего я уже добился, — это огромный успех, но желаю большего. Хочу побеждать вместе с «Арсеналом». Надеюсь выиграть больше трофеев в своей карьере, находясь на пике формы в 28 лет. Рад присоединиться к команде. Когда играешь в этой футболке, то должен стремиться к победам, выигрывать всё, что только можно.

Хочу вписать своё имя в историю клуба. Когда-нибудь, после моего ухода, хочу, чтобы игроки приходили сюда и говорили: «Мечтаю сделать для клуба то же самое, что сделал Бруно». Лучшее, что игрок может сделать для клуба — войти в историю и вдохновить молодёжь», — приводит слова Гимарайнса официальный сайт «канониров».

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