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Ливерпуль — Монако, результат матча 9 августа 2026, счет 2:3, товарищеская игра 2026

«Ливерпуль», ведя в счёте 2:0, проиграл «Монако» в товарищеском матче. Головин отличился
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались английский «Ливерпуль» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победу в матче со счётом 3:2 праздновала команда гостей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 августа 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Исак – 16'     2:0 Вирц – 29'     2:1 Головин – 44'     2:2 Биерет – 56'     2:3 Бруннер – 88'    

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Александер Исак. На 29-й минуте полузащитник английской команды Флориан Вирц забил второй гол мерсисайдцев. В конце первого тайма на 44-й минуте российский хавбек «Монако» Александр Головин заработал и реализовал пенальти. Во втором тайме на 56-й минуте форвард гостей Мика Биерет сравнял счёт. В конце встречи на 88-й минуте нападающий «Монако» Парис Бруннер забил победный гол.

В предыдущем матче «Ливерпуль» уступил «Лидсу» (2:4). Встреча состоялась в воскресенье, 2 августа. «Монако» в конце июля сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (0:2), а в четверг, 6 августа, клуб французской Лиги 1 одержал победу в контрольном матче с испанским «Хетафе» (1:0).

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