С автомобиля футболиста «Вердера» украли четыре колеса

Немецкий защитник футбольного клуба «Вердер» Карим Кулибали сообщил, что с его машины украли все четыре колеса. 19-летний футболист обнаружил пропажу в тот момент, когда хотел отправиться на тренировку на своём личном автомобиле.

«Бремен [эмодзи аплодисментов]. Я просто хотел отправиться на тренировку», — написал Кулибали в социальной сети.

Сообщается, что на тренировку футболиста подвёз его партнёр по команде Салим Муса.

Кулибали выступает за «Вердер» с июля 2025 года. В прошедшем сезоне защитник провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам сезона-2025/2026 «Вердер» занял 15-е место в немецкой Бундеслиге, набрав 32 очка в 34 матчах.