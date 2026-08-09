Мальдини раскрыл подробности переговоров с Гвардиолой о назначении тренером сборной Италии

Бывший технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини рассказал о переговорах с Хосепом Гвардиолой о назначении на пост главного тренера сборной Италии и объяснил отказ специалиста.

«Он [Гвардиола] — тренер, который в наибольшей степени олицетворяет техничную и атакующую игру. Через друзей он высказал идею возглавить национальную сборную. Мы навестили его в Барселоне, вместе пообедали и проговорили целый день. Он был очень заинтригован. Гвардиола был очень близок к тому, чтобы согласиться. Он даже записывал составы на листах бумаги.

Гвардиола провёл 10 изнурительных лет в Премьер-лиге. Он перенёс операцию на спине и хочет отдохнуть. Но это было очень серьёзное обсуждение, мы изучали составы команд, начиная со сборной до 17 лет», — приводит слова Мальдини Corriere della Sera.

Напомним, Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть сборную Италии в конце июля через 10 дней после назначения. Наставником итальянской сборной стал Роберто Манчини.