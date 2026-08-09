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Тренер «Манчестер Сити» Мареска: сейчас у нас идёт перезагрузка

Тренер «Манчестер Сити» Мареска: сейчас у нас идёт перезагрузка
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заявил, что его прибытие в клуб дало игрокам команды новую возможность проявить себя.

«Единственное, что я сказал своим игрокам по прибытии, это то, что для меня это перезагрузка. Каждый из них начинает работать заново, стартуя на одном уровне. Предсезонная подготовка в некоторой степени определит ход трансферного окна. Это сообщение для всех: сейчас у нас идёт перезагрузка.

С первого же дня рабочий процесс идёт хорошо. Футболисты проявили готовность трудиться с новым тренером. Мы внесли некоторые изменения в игровые построения и стратегию при игре с мячом и без мяча, а также затронули и другие аспекты. Это главное изменение, но трудовая этика тех, кто работает здесь из года в год, также имеет важное значение. Эти 10 дней, которые мы провели все вместе, очень важны. Мне нужна связь с футболистами, это очень важно для будущего», — приводит слова Марески официальный сайт «горожан».

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