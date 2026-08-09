«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Солари, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Дуглас Аугусто, Оласа, Вахания, Черников, Кристиан, Кривцов, Батчи, Воробьёв.

Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».