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Маркиньос выйдет на матч «Спартак» — «Краснодар» в футболке с фамилией своего отца

Маркиньос выйдет на матч «Спартак» — «Краснодар» в футболке с фамилией своего отца
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Вингер московского «Спартака» Маркиньос выйдет на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром», в футболке с фамилией своего отца. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

В Бразилии сегодня отмечается День отца. Таким образом, Маркиньос планирует почтить память человека, которому обещал стать 10-м номером «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

В нынешнем сезоне Маркиньос провёл за «Спартак» две встречи в чемпионате России, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету футболиста один матч в Кубке России.

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