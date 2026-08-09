Маркиньос выйдет на матч «Спартак» — «Краснодар» в футболке с фамилией своего отца

Вингер московского «Спартака» Маркиньос выйдет на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром», в футболке с фамилией своего отца. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В Бразилии сегодня отмечается День отца. Таким образом, Маркиньос планирует почтить память человека, которому обещал стать 10-м номером «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

В нынешнем сезоне Маркиньос провёл за «Спартак» две встречи в чемпионате России, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету футболиста один матч в Кубке России.