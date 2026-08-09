«Зенит» — «Родина»: 20-летний Гарибян оформил дубль на 65-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков из Москвы. На данный момент счёт 2:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 65-й минуте Артур Гарибян оформил дубль. Ранее, на 23-й минуте, Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 59-й минуте Гарибян забил ответный мяч.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» замыкает турнирную таблицу без набранных очков.