«Родина» сенсационно вырвала победу у «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ

Окончен матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московская «Родина». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали москвичи. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

На 23-й минуте Максим Глушенков открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. На 59-й минуте 20-летний Артур Гарибян забил ответный мяч, а на 65-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.