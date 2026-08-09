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Арбитр Федотов оценил решение судьи засчитать гол «Родины» в ворота «Зенита»

Арбитр Федотов оценил решение судьи засчитать гол «Родины» в ворота «Зенита»
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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил решение судьи Игоря Капленкова засчитать гол «Родины» в ворота «Зенита» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу московской команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Капленков изначально принял неправильное решение, отменив гол. Но его спасает то, что взятия ворот он дождался — и лишь потом его отменил. Видимо, судья посчитал, что Максименко как-то мешал защитнику. По факту же нарушения правил не было, Максименко выставил руки в сторону, но защитник «Зенита» сам наткнулся и «дорисовал» падение. Если бы Капленков ушёл правее, видел бы момент лучше. В итоге правильно вмешался VAR, Капленков пересмотрел момент и мяч засчитал. Нарушения правил со стороны Максименко там не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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