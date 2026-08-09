«Торпедо» оспорит в ЭСК РФС ряд решений арбитра Гусакова в матче с «Сочи»
Поделиться
«Торпедо» намерено обратиться в ЭСК РФС по ряду спорных решений, принятых арбитром Олегом Гусаковым в матче 5-го тура Лиги Pari с «Сочи» (1:2). Клуб планирует оспорить моменты с неназначенным пенальти, непоказанной красной карточкой игроку «Сочи» и другие эпизоды, в которых, с точки зрения столичного клуба, судья принял ошибочные решения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26' 1:1 Бородин – 45+3' 1:2 Магаль – 77'
После пяти матчей Первой лиги «Торпедо» набрало семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу Первой лиги «Нижний Новгород», у которого 15 очков. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (11 очков), «Урал» (10) и «Велес» (9).
Комментарии
- 10 августа 2026
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
07:45
-
07:43
-
07:38
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:57
-
06:38
-
06:37
-
06:25
-
06:20
-
06:04
-
06:02
-
05:56
-
05:52
-
05:45
-
05:36
-
04:53
-
04:37
-
04:23
-
04:21
-
04:16
-
03:36
-
03:25
-
03:18
-
02:57
-
02:57
-
02:42
-
02:42