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«Торпедо» оспорит в ЭСК РФС ряд решений арбитра Гусакова в матче с «Сочи»

«Торпедо» оспорит в ЭСК РФС ряд решений арбитра Гусакова в матче с «Сочи»
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«Торпедо» намерено обратиться в ЭСК РФС по ряду спорных решений, принятых арбитром Олегом Гусаковым в матче 5-го тура Лиги Pari с «Сочи» (1:2). Клуб планирует оспорить моменты с неназначенным пенальти, непоказанной красной карточкой игроку «Сочи» и другие эпизоды, в которых, с точки зрения столичного клуба, судья принял ошибочные решения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

После пяти матчей Первой лиги «Торпедо» набрало семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу Первой лиги «Нижний Новгород», у которого 15 очков. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (11 очков), «Урал» (10) и «Велес» (9).

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