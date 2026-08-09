«Торпедо» оспорит в ЭСК РФС ряд решений арбитра Гусакова в матче с «Сочи»

«Торпедо» намерено обратиться в ЭСК РФС по ряду спорных решений, принятых арбитром Олегом Гусаковым в матче 5-го тура Лиги Pari с «Сочи» (1:2). Клуб планирует оспорить моменты с неназначенным пенальти, непоказанной красной карточкой игроку «Сочи» и другие эпизоды, в которых, с точки зрения столичного клуба, судья принял ошибочные решения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После пяти матчей Первой лиги «Торпедо» набрало семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу Первой лиги «Нижний Новгород», у которого 15 очков. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (11 очков), «Урал» (10) и «Велес» (9).