Артур Гарибян — первый игрок, вышедший на замену и оформивший дубль на «Газпром Арене»

Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян забил два гола в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Таким образом, он стал первым футболистом, вышедшим на замену и оформившим дубль в ворота сине-бело-голубых на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Игра проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Артур Гарибян отличился на 59-й и 64-й минутах.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» на 16-й строчке замыкает турнирную таблицу без набранных очков.