15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур Гарибян — первый игрок, вышедший на замену и оформивший дубль на «Газпром Арене»

Артур Гарибян — первый игрок, вышедший на замену и оформивший дубль на «Газпром Арене»
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Артур Гарибян забил два гола в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Таким образом, он стал первым футболистом, вышедшим на замену и оформившим дубль в ворота сине-бело-голубых на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Игра проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

Артур Гарибян отличился на 59-й и 64-й минутах.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» на 16-й строчке замыкает турнирную таблицу без набранных очков.

Материалы по теме
«Краснодар» — единоличный лидер РПЛ! Второй раз за год обыграли в гостях «Спартак»
«Краснодар» — единоличный лидер РПЛ! Второй раз за год обыграли в гостях «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android