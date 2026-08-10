Отец Гарибяна прокомментировал дубль сына в ворота «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ

Отец футболиста «Родины» Артура Гарибяна, Тигран, прокомментировал дубль сына в ворота «Зенита» в матче 3-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги. Московская команда одержала победу в этой встрече со счётом 2:1.

«И он каждый раз это доказывает — что он один из топов! Когда он забил первый гол, надежда была, что и второй забьёт. Но второй гол всё равно был очень неожиданным, я даже не успел на сообщения ответить от друзей, коллег и родственников после первого гола. До сих пор переполнен эмоциями!» — приводит слова отца Гарибяна телеграм-канал «Mash на спорте».

20-летний Гарибян отличился на 59-й и 65-й минутах встречи.

«Зенит» с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.