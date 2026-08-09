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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2026/2027

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2026/2027
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«Зенит» уступил московской «Родине» со счётом 1:2 в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Таким образом, санкт-петербургский клуб потерпел первое поражение в сезоне-2026/2027.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

В минувшем чемпионском сезоне сине-бело-голубые впервые проиграли в 4-м туре РПЛ, уступив грозненскому «Ахмату» (0:1). По итогам турнира «Зенит» набрал 68 очков в 30 встречах и на два очка опередил ставшего вторым «Краснодар».

После этой игры команда Сергея Семака с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, подопечные Хуана Диаса с тремя очками находятся на 11-м месте.

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