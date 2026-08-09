«Родина» одержала первую победу в РПЛ-2026/2027

«Родина» одержала первую победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Победа стала для «Родины» дебютной в высшем первенстве чемпионатов России. Это случилось в матче 3-го тура, в котором «Родина» переиграла «Зенит» со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Ранее «Родина» потерпела два поражения в чемпионате России, уступив «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «Родина» встретится с «Акроном» (15 августа).