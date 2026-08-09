«Родина» — первый клуб, вышедший из ФНЛ, с волевой победой на «Газпром Арене»

Московская «Родина» стала первым клубом в истории, вышедшим из Лиги Pari и одержавшим волевую победу над «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России. В матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 москвичи переиграли петербуржцев со счётом 2:1.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.

По итогам прошлого сезона «Родина» стала победителем Первой лиги — за 34 матча команда набрала 68 очков. В следующем туре москвичи 15 августа примут «Акрон».