Ульяновская «Волга» победила «КАМАЗ» в матче 5-го тура Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и ульяновская «Волга». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Николай Волошин. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Счёт открыл нападающий «Волги» Андрей Никитин в начале встречи на второй минуте. Во втором тайме на 57-й минуте полузащитник Александр Саплинов увеличил преимущество гостей. На 64-й минуте хавбек Виталий Семёнов отыграл один мяч для челнинцев.

Ульяновская «Волга» набрала шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с одним очком располагается на предпоследней, 17-й строчке.