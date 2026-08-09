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КАМАЗ — Волга Ул, результат матча 9 августа 2026, счет 1:2, 5-й тур Первой лиги 2026/2027

Ульяновская «Волга» победила «КАМАЗ» в матче 5-го тура Первой лиги
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Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и ульяновская «Волга». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра выступил Николай Волошин. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Никитин – 2'     0:2 Саплинов – 57'     1:2 Семёнов – 64'    

Счёт открыл нападающий «Волги» Андрей Никитин в начале встречи на второй минуте. Во втором тайме на 57-й минуте полузащитник Александр Саплинов увеличил преимущество гостей. На 64-й минуте хавбек Виталий Семёнов отыграл один мяч для челнинцев.

Ульяновская «Волга» набрала шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с одним очком располагается на предпоследней, 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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