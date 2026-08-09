«И на старуху бывает проруха». Веденеев — о сенсационном поражении «Зенита» от «Родины»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев отреагировал на поражение сине-бело-голубых в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» (1:2).

«После таких поражений, как у «Зенита», обычно говорят коротко — в каких-то ключевых моментах сыграли невнимательно. А откуда невнимательность появилась, сказать трудно, потому что в последние годы «Зенит» был всегда дисциплинирован в обороне. Но и на старуху бывает проруха. Недооценка вылилась в невнимательность.

Уже по первому тайму было видно, что «Родина» — не та, что была в первых турах. Цепко играли в защите, пытались большими силами атаковать. Сыграли в Кубке, победили и выяснили, что РПЛ не такая страшная. Что-то в положительную сторону у них поменялось. Тут главное не в «Зените», а в игроках «Родины», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.