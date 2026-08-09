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Тренер «Родины» Диас прокомментировал волевую победу над «Зенитом»

Тренер «Родины» Диас прокомментировал волевую победу над «Зенитом»
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Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался о волевой победе своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Победить «Зенит» — дорогого стоит. Мы потратили много сил. Были смелыми, пытались контролировать мяч. «Зенит» нас прижимал, но мы всё равно старались. Такие игры видел в Испании много раз — на «Бернабеу» и «Ноу Камп». Маленькие команды должны выкладываться, а вратарь должен сделать чудо», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.

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