Тренер «Родины» Диас прокомментировал волевую победу над «Зенитом»

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался о волевой победе своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Победить «Зенит» — дорогого стоит. Мы потратили много сил. Были смелыми, пытались контролировать мяч. «Зенит» нас прижимал, но мы всё равно старались. Такие игры видел в Испании много раз — на «Бернабеу» и «Ноу Камп». Маленькие команды должны выкладываться, а вратарь должен сделать чудо», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.