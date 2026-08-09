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«У нас есть состав, мы должны с ним работать». Тренер «Родины» Диас — о трансферах

«У нас есть состав, мы должны с ним работать». Тренер «Родины» Диас — о трансферах
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Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас после победы в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1) высказался о возможном усилении состава команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Усиление? Нас постоянно спрашивают об этом. У нас есть состав, мы должны с ним работать. Эта команда заслуживает, чтобы играть в РПЛ. А по поводу новичков вопрос не ко мне», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры «Родина» с тремя очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Зенит» с шестью очками располагается на первой строчке.

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