«У нас есть состав, мы должны с ним работать». Тренер «Родины» Диас — о трансферах

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас после победы в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1) высказался о возможном усилении состава команды.

«Усиление? Нас постоянно спрашивают об этом. У нас есть состав, мы должны с ним работать. Эта команда заслуживает, чтобы играть в РПЛ. А по поводу новичков вопрос не ко мне», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры «Родина» с тремя очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Зенит» с шестью очками располагается на первой строчке.