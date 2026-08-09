Тренер «Родины» Диас отреагировал на дубль вышедшего на замену Гарибяна в ворота «Зенита»

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас отреагировал на дубль вышедшего со скамейки нападающего своей команды Артура Гарибяна в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Не хочу вешать на себя медаль за то, что выпустил Гарибяна. Дубль — заслуга только его. Он должен был выполнять план на игру. И он его выполнил», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гарибян вышел на поле в начале второго тайма и отличился на 59-й и 65-й минутах.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.