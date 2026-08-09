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Главный тренер «Родины» раскрыл, что сказал команде в раздевалке перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Родины» раскрыл, что сказал команде в раздевалке перед матчем с «Зенитом»
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас раскрыл, что сказал команде в раздевалке перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом». Победу одержала «Родина» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«В раздевалке сказали пацанам, что мы и до этого не играли плохо. Сейчас играем ещё недостаточно хорошо. Мы явно здесь не были фаворитами, а «Зенит» был на ходу. Понимаем, что мы скромная команда и должны идти шаг за шагом», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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