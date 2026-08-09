Сергей Семак высказался о сенсационном домашнем поражении «Зенита» от «Родины»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2).

«После такого матча испытываю разочарование. В первом тайме смотрелись хорошо. Во втором — две ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам. И в целом не создали достаточное количество моментов, чтобы перевернуть ход встречи. В футболе выигрывает команда, которая забивает больше. Психологически удачный первый тайм сыграл с нами злую шутку. Одна ошибка — и игра поменялась. Нам нужно было забивать, в этой ситуации мы свалились на простые передачи. Но даже в таких случаях нужно держать структуру. У нас не получилось перевернуть матч и изменить ход игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.