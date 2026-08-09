15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о сенсационном домашнем поражении «Зенита» от «Родины»

Сергей Семак высказался о сенсационном домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«После такого матча испытываю разочарование. В первом тайме смотрелись хорошо. Во втором — две ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам. И в целом не создали достаточное количество моментов, чтобы перевернуть ход встречи. В футболе выигрывает команда, которая забивает больше. Психологически удачный первый тайм сыграл с нами злую шутку. Одна ошибка — и игра поменялась. Нам нужно было забивать, в этой ситуации мы свалились на простые передачи. Но даже в таких случаях нужно держать структуру. У нас не получилось перевернуть матч и изменить ход игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Сенсация старта сезона от «Зенита»! Вели у дебютанта РПЛ дома и пустили дважды за 6 минут!
Сенсация старта сезона от «Зенита»! Вели у дебютанта РПЛ дома и пустили дважды за 6 минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android