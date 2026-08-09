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Семак объяснил роли Дивеева и Ерохина в концовке матча «Зенит» — «Родина»

Семак объяснил роли Дивеева и Ерохина в концовке матча «Зенит» — «Родина»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил роли футболистов своей команды Игоря Дивеева и Александра Ерохина в концовке матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московской «Родиной». Победу одержала столичная команда (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Многие команды выбирают путь забросов, когда проигрывают. Либо дальних ударов. Мы отправили Дивеева вторым нападающим. Плюс Ерохина, который играл под ним. Много моментов по такой игре мы не смогли создать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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