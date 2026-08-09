Семак объяснил роли Дивеева и Ерохина в концовке матча «Зенит» — «Родина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил роли футболистов своей команды Игоря Дивеева и Александра Ерохина в концовке матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московской «Родиной». Победу одержала столичная команда (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Многие команды выбирают путь забросов, когда проигрывают. Либо дальних ударов. Мы отправили Дивеева вторым нападающим. Плюс Ерохина, который играл под ним. Много моментов по такой игре мы не смогли создать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.