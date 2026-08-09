Сергей Семак отреагировал на ошибки обороны «Зенита» в матче с «Родиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибках своей команды в обороне в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» (1:2).

«Во втором голе ошибся не только Нино. Не нужно было выдёргиваться. Но и при первом [пропущенном] голе могли сыграть лучше. Обороняется не только четвёрка, но и вся команда. В сегодняшнем матче мы, к сожалению, не преуспели ни в обороне, ни в атаке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.