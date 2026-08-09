Тренер «Зенита» Семак высказался о связке нападающих Аугусто — Соболев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о связке нападающих Фелипе Аугусто и Александра Соболева в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2).

«Сыграют ли ещё вместе Соболев и Аугусто? Сегодня Джон Джон не смог сыграть. Исходя из состояния игроков, решили, что Аугусто готов лучше. Будем ли использовать такие сочетания? Посмотрим. Фрагментарно будем иметь это в виду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.