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Тренер «Зенита» Семак высказался о связке нападающих Аугусто — Соболев

Тренер «Зенита» Семак высказался о связке нападающих Аугусто — Соболев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о связке нападающих Фелипе Аугусто и Александра Соболева в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Сыграют ли ещё вместе Соболев и Аугусто? Сегодня Джон Джон не смог сыграть. Исходя из состояния игроков, решили, что Аугусто готов лучше. Будем ли использовать такие сочетания? Посмотрим. Фрагментарно будем иметь это в виду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.

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