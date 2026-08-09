Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о возможном трансфере Луиса Энрике во «Фламенго»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» (1:2) высказался о бразильском нападающем своей команды Луисе Энрике, а также возможном переходе игрока во «Фламенго».

«Энрике набирает свои оптимальные кондиции. Он достаточно долго не играл. Идёт набор игрового тонуса. В целом, двигается вперёд, прибавляет. По поводу предложения от «Фламенго», насколько я знаю, конкретики не было никакой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее представители бразильского форварда сине-бело-голубых объявили о завершении переговоров о трансфере с «Фламенго».