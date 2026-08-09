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Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о возможном трансфере Луиса Энрике во «Фламенго»

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о возможном трансфере Луиса Энрике во «Фламенго»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной» (1:2) высказался о бразильском нападающем своей команды Луисе Энрике, а также возможном переходе игрока во «Фламенго».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Энрике набирает свои оптимальные кондиции. Он достаточно долго не играл. Идёт набор игрового тонуса. В целом, двигается вперёд, прибавляет. По поводу предложения от «Фламенго», насколько я знаю, конкретики не было никакой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее представители бразильского форварда сине-бело-голубых объявили о завершении переговоров о трансфере с «Фламенго».

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