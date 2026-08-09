Семак ответил на вопрос, почему ушёл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему ушёл в подтрибунное помещение в конце матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной». Победу одержала «Родина» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Почему ушёл в подтрибунное помещение в конце матча? По личным причинам. Ни с чем конкретным [не связано]», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.