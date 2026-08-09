Иранский легионер «Спартака» Кс рассказал о своём голевом пасе из аута с сальто
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Иранский защитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади рассказал о своём исполнении кульбита при вводе мяча из аута в матче 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 со «СКА-Хабаровск» (3:1).
Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52' 1:1 Калмыков – 64' 1:2 Бугриёв – 75' 1:3 Бугриёв – 83'
Удаления: Плиев – 90+1' / нет
«В детстве занимался гимнастикой. В футболе с юных лет тренировал ввод мяча из аута с сальто. Свою первую голевую передачу таким образом отдал в Иране около семи лет назад, а всего за карьеру набрал более 10 подобных ассистов. Когда меня пригласили в Россию, был уверен, что и здесь получится подобное исполнить», — сказал Мохаммади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
На данный момент костромской «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.
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