Карседо объяснил отсутствие Даку в старте на матч с «Краснодаром», упомянув Угальде

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил отсутствие форварда Мирлинда Даку в стартовом составе команды на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром», упомянув нападающего Манфреда Угальде. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— Да, конечно, я знаю о результате этой игры («Зенит» — «Родина». — Прим. «Чемпионата»), но мы максимально сконцентрированы на сегодняшней игре. Нам предстоит максимально сложный матч. Весь фокус на том, чтобы взять три очка.

— Может, вы стараетесь искусственно оградить команду от этой информации? Просите не узнавать счёт матча?

— Хочу только концентрации. Сыграем — посмотрим турнирную таблицу и другие результаты.

— Рассматривали ли вы вариант с выходом Мирлинда [Даку] в стартовом составе? Почему он вне основы?

— У нас есть разные опции, у нас полноценный состав. Как будет складываться игра — посмотрим. Уверен, он нам поможет.

— У вас была идея попробовать Даку с первых минут?

— Важно, что у нас есть разнообразие. Манфред [Угальде] провёл прекрасную игру, забил два гола в прошлом матче, поэтому он заслужил быть в старте, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».