Нападающий «Родины» Гарибян высказался после дубля в ворота «Зенита»

20-летний нападающий московской «Родины» Артур Гарибян высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Форвард вышел со скамейки во втором тайме и оформил дубль.

«Мы заслуживали эту победу, много работали, терпели, старались. У нас было большое давление после первых двух матчей.

В раздевалке перед вторым таймом услышали только поддержку и то, что можем, 0:1 — не приговор. Наша команда — первая. Эта победа даст заряд. Что может быть лучше, чем победить «Зенит», — сказал Гарибян в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.