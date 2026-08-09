«Родина» набрала первые в истории очки в Российской Премьер-Лиге

Московская «Родина» набрала первые в истории очки в высшем российском дивизионе. Это произошло по итогам матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

После этой игры «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

По итогам прошлого сезона «Родина» стала победителем Первой лиги — за 34 матча команда набрала 68 очков. В следующем туре РПЛ москвичи 15 августа примут тольяттинский «Акрон».