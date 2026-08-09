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Видео: раздевалка «Родины» после сенсационной победы над «Зенитом»

Видео: раздевалка «Родины» после сенсационной победы над «Зенитом»
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Московская «Родина» опубликовала в телеграм-канале видео из своей раздевалки после победы над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 2:1 в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

Видео доступно в телеграм-канале «Родины».

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с московским «Динамо» 16 августа. За день до этого подопечные Хуана Диаса встретятся с тольяттинским «Акроном».

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