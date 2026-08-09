«Спартак» — «Краснодар»: Оласа сравнял счёт на шестой минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 1:1.

Защитник гостей Лукас Оласа сравнял счёт на шестой минуте. Ранее первый мяч забил форвард «Спартака» Манфред Угальде на второй минуте.

Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».