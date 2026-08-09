Нападающий «Зенита» Энрике объяснил поражение команды от «Родины»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Очень хорошо провели первый тайм, контролировали игру, создавали моменты, а после перерыва вышли немного разобранными. Позволили сопернику сравнять — он получил эмоциональный заряд, пропустили и второй гол. «Родина» хорошо обороняется, к сожалению, не смогли сравнять и проиграли», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.