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Нападающий «Зенита» Энрике объяснил поражение команды от «Родины»

Нападающий «Зенита» Энрике объяснил поражение команды от «Родины»
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Очень хорошо провели первый тайм, контролировали игру, создавали моменты, а после перерыва вышли немного разобранными. Позволили сопернику сравнять — он получил эмоциональный заряд, пропустили и второй гол. «Родина» хорошо обороняется, к сожалению, не смогли сравнять и проиграли», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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