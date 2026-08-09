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«Дома». Глушаков опубликовал пост с матча «Спартак» — «Краснодар»

«Дома». Глушаков опубликовал пост с матча «Спартак» — «Краснодар»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в своём телеграм-канале опубликовал пост с матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые встречаются с «Краснодаром». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт — 2:1 в пользу «Краснодара».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Глушаков опубликовал фото со стадиона «Спартака», которое подписал: «Дома».

Фото: Из личного архива Глушакова

Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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