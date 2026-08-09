Видео: результативная ошибка Станислава Агкацева в матче «Спартак» — «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра проходит в эти минуты, счёт 2:1 в пользу «быков».

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Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».