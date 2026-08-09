Генеральный директор «Родины» Погонин прокомментировал победу команды над «Зенитом»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин высказался о победе команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Поздравляю команду и всех наших болельщиков с первой победой в РПЛ! Это по-настоящему знаковое событие в истории нашего молодого клуба. Тем более радостнее, что мы обыграли действующего чемпиона, а дубль сделал наш воспитанник Артур Гарибян!

Наша победа на «Газпром Арене» — сигнал всей лиге: в каждом матче мы будем бороться за победу. Впереди ещё очень много работы, но сегодняшний результат должен помочь нашей команде быть ещё увереннее в своих силах», — сказал Погонин после матча.