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Генеральный директор «Родины» Погонин прокомментировал победу команды над «Зенитом»

Генеральный директор «Родины» Погонин прокомментировал победу команды над «Зенитом»
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Генеральный директор «Родины» Александр Погонин высказался о победе команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Поздравляю команду и всех наших болельщиков с первой победой в РПЛ! Это по-настоящему знаковое событие в истории нашего молодого клуба. Тем более радостнее, что мы обыграли действующего чемпиона, а дубль сделал наш воспитанник Артур Гарибян!

Наша победа на «Газпром Арене» — сигнал всей лиге: в каждом матче мы будем бороться за победу. Впереди ещё очень много работы, но сегодняшний результат должен помочь нашей команде быть ещё увереннее в своих силах», — сказал Погонин после матча.

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