«ПСЖ» объявил о переходе защитника сборной Франции Люка Диня из английской «Астон Виллы». Контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года, он будет выступать под 12-м номером.

«Для меня большая честь вернуться в «ПСЖ» после замечательного опыта, который я получил здесь более 10 лет назад. Меня особенно впечатляет, как клуб развивался на протяжении многих лет. Условия на базе исключительны и отражают амбиции клуба. Мне не терпится начать эту новую главу и применить весь свой опыт на пользу команде. Ещё раз, я сделаю всё возможное, чтобы защищать цвета «ПСЖ», — приводит слова Диня официальный сайт парижского клуба.

В минувшем сезоне-2025/2026 Люка принял участие в 44 матчах за клуб во всех турнирах и отдал семь результативных передач. На ЧМ-2026 защитник вышел на поле шесть раз. Ранее Динь уже выступал за «ПСЖ» в период с 2013 по 2015 год.