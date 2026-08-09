«Ротор» разгромил «Челябинск» в 5-м туре Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Олег Журавлёв. Победу со счётом 4:1 праздновала команда хозяев.

Счёт открыл нападающий волгоградцев Абу-Саид Эльдарушев на 14-й минуте. На 32-й минуте полузащитник Александр Трошечкин увеличил преимущество «Ротора». Через минуту форвард гостей Матвей Урванцев отыграл один мяч для своей команды. В конце первого тайма на 41-й минуте Саид Алиев реализовал пенальти и забил третий гол хозяев поля. Во втором тайме на 60-й минуте Эльдарушев оформил дубль.

«Ротор» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с шестью очками располагается на 11-й строчке.