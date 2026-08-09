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Ротор — Челябинск, результат матча 9 августа 2026, счет 4:1, 5-й тур Первой лиги 2026/2027

«Ротор» разгромил «Челябинск» в 5-м туре Первой лиги
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Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Олег Журавлёв. Победу со счётом 4:1 праздновала команда хозяев.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
4 : 1
Челябинск
Челябинск
1:0 Эльдарушев – 14'     2:0 Трошечкин – 32'     2:1 Урванцев – 33'     3:1 Алиев – 41'     4:1 Эльдарушев – 60'    

Счёт открыл нападающий волгоградцев Абу-Саид Эльдарушев на 14-й минуте. На 32-й минуте полузащитник Александр Трошечкин увеличил преимущество «Ротора». Через минуту форвард гостей Матвей Урванцев отыграл один мяч для своей команды. В конце первого тайма на 41-й минуте Саид Алиев реализовал пенальти и забил третий гол хозяев поля. Во втором тайме на 60-й минуте Эльдарушев оформил дубль.

«Ротор» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с шестью очками располагается на 11-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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