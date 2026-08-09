«Это большой сюрприз». Аршавин — о поражении «Зенита» в матче с «Родиной»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Родиной» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Это большой сюрприз. После второго пропущенного мяча «Зенит» остолбенел. «Родина» не давала петербуржцам свободно разыгрывать и постоянно отнимала мяч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.