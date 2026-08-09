«Пофиг на Соболева, вопросы к тренеру». Быстров раскритиковал «Зенит» за матч с «Родиной»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал сине-бело-голубых за поражение в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 от «Родины» (1:2), упомянув форварда Александра Соболева и главного тренера Сергея Семака. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

– «Родина» заслуженно победила?

– Конечно, заслуженно. Если у «Зенита» люди выходят в Петербурге на такой стадион и играют в позорный футбол, здесь нужно менять тренера или всех игроков. Другого исхода не вижу. Но нам снова скажут, что поле не то, судили не так и нужно ещё купить 10 легионеров.

– Соболев не забивает два матча подряд. Рано начал бросаться громкими словами о бомбардирской гонке?

– Пофиг вообще на Соболева — здесь все вопросы к главному тренеру. Проиграть дома команде из Первой лиги — надо умудриться!

– Теперь шансы на чемпионство «Спартака» возросли?

– Не надо об этом рассуждать. Сегодня надо говорить, что «Родина» — красавцы, молодцы, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».